Тюменца обвинили в мастурбации на улице и отправили в колонию на 12 лет

Вступил в законную силу приговор Центрального районного суда Тюмени в отношении Михаила Губина 1985 года рождения, признанного виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п.
Вступил в законную силу приговор Центрального районного суда Тюмени в отношении Михаила Губина 1985 года рождения, признанного виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п.
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