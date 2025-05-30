В Обнинске 8-летний ребенок попал под машину

В Обнинске в четверг под колеса машины попал ребенок, сообщили в полиции. 29 мая в 17 часов 20 минут в районе дома № 52 по улице Курчатова 60-летний водитель машины KIA Sportage не успел полностью затормозить и допустил наезд на 8-летнего ребенка, что выбежал из-за стоящего транспортного средства на дорогу.