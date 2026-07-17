Молочные ребусы и яичный квест: чем удивляют белорусские супермаркеты российских туристов Юлия ЧелкановаПутешественники всё чаще включают в программу знакомства с новой страной не только музеи и архитектуру, но и продуктовые магазины.
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