Трамп обнародует дела по убийству Кеннеди и терактам 11 сентября

Вчера 1,1K прочитали Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в случае повторного избрания на высший государственный пост готов рассекретить материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, терактов 11 сентября 2001 года, а также дела Джеффри Эпштейна.