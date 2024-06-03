Трамп обнародует дела по убийству Кеннеди и терактам 11 сентября

Вчера 1,1K прочитали Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в случае повторного избрания на высший государственный пост готов рассекретить материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, терактов 11 сентября 2001 года, а также дела Джеффри Эпштейна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Армия завязла под Волчанском - резервы липнут в "паутине": Сводка с фронтов СВО
- "Катастрофическое событие": На Украине массированным ударом уничтожено "крупнейшее в мире" газохранилище. Его использовали страны ЕС - эксперт
- "Кажется, игра окончена": Россия ударила по секретному центру НАТО на Украине. "Майор Гром" раскрыл детали
Свежие комментарии