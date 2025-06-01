Новости СВО. Освобождены Алексеевка и Заря, ВСУ теряют позиции у Константиновки, Киев решил начать переговоры с диверсий, 2 июня

Сумская область, 2 июняМинистерство обороны подтвердило освобождение Алексеевки. Военный корреспондент Александр Коц считает, что следующими под контроль России перейдут Новониколаевка, Варачина, Яблоновка и Юнаковка.
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