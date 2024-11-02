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Диетолог раскрыл веские причины, почему стоит ограничить потребление воды из пластиковых бутылок

Диетолог раскрыл веские причины, почему стоит ограничить потребление воды из пластиковых бутылок

Для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни, врач предложил заменить пластиковую упаковку на стеклянную или металлическую и выбирать натуральные продукты вместо переработанных.

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