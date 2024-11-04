Грандиозный скандал от Forbes: Сырский лжет, отчитываясь о создании новых бригад

ИМ

Ильдус Мамлеев

ЦИПсО что бы не брехала, но удержать линию обороны ВСУ точно не сможет. Значит самое время Путину ждать в гости Макрона и Шольца [США подгонит их пенками под зад], если конечно он на охоту в это время в Сибирь не уедет. Наш Президент тоже должен отдыхать от идиотов! Но где то мы это уже видели и Путин второй раз на эти грабли не наступит.