Грандиозный скандал от Forbes: Сырский лжет, отчитываясь о создании новых бригад

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
ЦИПсО что бы не брехала, но удержать линию обороны ВСУ точно не сможет. Значит самое время Путину ждать в гости Макрона и Шольца [США подгонит их пенками под зад], если конечно он на охоту в это время в Сибирь не уедет. Наш Президент тоже должен отдыхать от идиотов! Но где то мы это уже видели и Путин второй раз на эти грабли не наступит.
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6 час.
ninikooo Митусова
Агония Карлика.
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4 час.

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