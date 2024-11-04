Фронт посыпался, Покровск ВСУ сольют так же быстро, как Селидово Все больше военных аналитиков на Западе сомневаются в способности ВСУ остановить российское наступление в Донбассе.
Грандиозный скандал от Forbes: Сырский лжет, отчитываясь о создании новых бригад
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
ЦИПсО что бы не брехала, но удержать линию обороны ВСУ точно не сможет. Значит самое время Путину ждать в гости Макрона и Шольца [США подгонит их пенками под зад], если конечно он на охоту в это время в Сибирь не уедет. Наш Президент тоже должен отдыхать от идиотов! Но где то мы это уже видели и Путин второй раз на эти грабли не наступит.
Ответить
6 час.
ninikooo Митусова
Агония Карлика.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии