Адвокат рассказал, что Кашпировский переживал из-за распада СССР

Кашпировский переживал из-за распада Советского Союза, заявил адвокат Сергей Жорин, друживший и работавший с ним, 3 октября передает РИА Новости.
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