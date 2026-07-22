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Орнелла Мути подала документы на получение российского гражданства

Орнелла Мути подала документы на получение российского гражданства

Именитая итальянская актриса Орнелла Мути намерена получить гражданство России. Об этом сообщает РИА "Новости".

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