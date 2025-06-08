Сальдо: в Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что более пяти тысяч абонентов региона остались без электроснабжения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины "Повреждены электроподстанции в Верхнем Рогачике, 15 населенных пунктов света, 3,2 тыс.