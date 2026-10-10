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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Горшков: «Травма Некрасова сказывалась на подготовке, потому что часть элементов пришлось пропускать в течение недели»

Тренер Алексей Горшков подвел итоги выступления Василисы Кагановской и Максима Некрасова на мемориале Дениса Тена в Алматы.

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