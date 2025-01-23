Система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье, сообщил мэр стлицы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву.
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