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Система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье

Система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье

Система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье, сообщил мэр стлицы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву.

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