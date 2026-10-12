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Пункт-А

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В Астрахани на улице Жилой сбили десятилетнюю девочку

В Астрахани на улице Жилой сбили десятилетнюю девочку

Сегодня на улице Жилой Hyundai Solaris совершил наезд на девятилетнюю девочку, По предварительным данным Госавтоинспекции, 32-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по улице Жилой со стороны улицы Бабаевского в направлении улицы Бульварной и допустил наезд на девочку 2015 года рождения, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.

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