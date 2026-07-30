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Новые правила для владельцев газовых плит: сроки службы, проверки и штрафы до 150 тысяч рублей

Новые правила для владельцев газовых плит: сроки службы, проверки и штрафы до 150 тысяч рублей

В России начали действовать новые правила для владельцев газовых плит. Реформа, закрепленная Федеральным законом № 308-ФЗ и Постановлением Правительства РФ № 410, возлагает ответственность за безопасность оборудования на собственников жилья.

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