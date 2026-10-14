В сентябре 2019 года имя Максима Кагина попало в Книгу рекордов Гиннесса. Вместе с командой он прошёл по стропе, натянутой между башнями "ОКО" и Neva Towers в "Москва-Сити".
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