Ирина Волк сообщила подробности об ОПГ из чиновников Минэкономразвития

Один из задержанных по делу о коррупционной ОПГ из числа чиновников Минэкономразвития, находясь в сговоре с предпринимателями из Ставрополья, способствовал досрочному прекращению лицензии одного из предприятий в Минеральных Водах.
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