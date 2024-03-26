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Ирина Волк сообщила подробности об ОПГ из чиновников Минэкономразвития

Ирина Волк сообщила подробности об ОПГ из чиновников Минэкономразвития

Один из задержанных по делу о коррупционной ОПГ из числа чиновников Минэкономразвития, находясь в сговоре с предпринимателями из Ставрополья, способствовал досрочному прекращению лицензии одного из предприятий в Минеральных Водах.

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