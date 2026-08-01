Мельников: состояние задержанной по запросу США в Грузии россиянки ухудшилось

Состояние здоровья россиянки Татьяны Курашкевич, задержанной в Грузии по запросу США, ухудшилось. Об этом РИА Новости заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии