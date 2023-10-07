Короткая женская стрижка для тонких волос: фото

Большинство девушек часто не знают, какая прическа им подойдет больше всего. Почти всегда подобрать правильную стрижку удается не с первого раза, особенно если вы обладательница коротких и недостаточно густых волос.
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