«Я обожаю Максима Галкина*», – Анна Шатилова требует вернуть иноагента на Первый канал

Стало известно, что в России требуют вернуть Максима Галкина*. Шоумен Максим Галкин*, который в прошлом году эмигрировал в Израиль из-за своего негативного отношения к российской власти, возможно, вскоре вернется на Первый канал.
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