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«Я обожаю Максима Галкина*», – Анна Шатилова требует вернуть иноагента на Первый канал

«Я обожаю Максима Галкина*», – Анна Шатилова требует вернуть иноагента на Первый канал

Стало известно, что в России требуют вернуть Максима Галкина*. Шоумен Максим Галкин*, который в прошлом году эмигрировал в Израиль из-за своего негативного отношения к российской власти, возможно, вскоре вернется на Первый канал.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Шла бы она лесом со своими хотелками
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20 час.
ТБ
Татьяна Бут
Что значит вернуть? Он сам покинул страну.
Ответить
20 час.
Александр Котов
эту бля.ь не спросили.
Ответить
15 час.

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