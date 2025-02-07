В ближайшее 30 лет зима в России станет значительно короче, предупреждают учёные Метео. Из-за изменения климата и глобального потепления зимы стали на...

В ближайшее 30 лет зима в России станет значительно короче, предупреждают учёные Метео. Из-за изменения климата и глобального потепления зимы стали намного теплее, а летом участились сильные засухи, ураганы, торнадо, штормы и лесные пожары.
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