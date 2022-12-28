Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

«Вашингтон» прервал победную серию «Филадельфии», несмотря на 48 очков Эмбиида

«Вашингтону» удалось прервать 8-матчевую победную серию «Филадельфии», победив на своей площадке со счетом 116:111.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх