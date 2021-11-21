NI: советский Т-80 продолжает наводить ужас на врагов России благодаря модернизации

Советский танк Т-80 по сей день может дать мощный отпор любому противнику России. Авторы издания The National Interest уверены, что уже старый танк так и не был списан в запас из-за весомых превосходств, которые подкрепили недавней модернизацией.
Советский танк Т-80 по сей день может дать мощный отпор любому противнику России. Авторы издания The National Interest уверены, что уже старый танк так и не был списан в запас из-за весомых превосходств, которые подкрепили недавней модернизацией.
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