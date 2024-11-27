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Овчинский: На месте долгостроя на севере Москвы появится реабилитационный центр

Овчинский: На месте долгостроя на севере Москвы появится реабилитационный центр

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что на севере столицы в районе Западное Дегунино появится реабилитационный центр.

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