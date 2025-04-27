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Двойная жизнь. Ложь. Обман...но не могу уйти от мужа!

Двойная жизнь. Ложь. Обман...но не могу уйти от мужа!

Мне 49 лет. Я замужем с 23. У нас с мужем двое детей, ипотека, собака и даже совместные выходные в IKEA (когда она ещё была в России).

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Комментарии
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Светлана Масютенко
Сама себе создала проблему...проблемищу! Выбор должна сделать сама. Никто не поможет. Разве что разоблачение двойной жизни...
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17 час.
Иван Ураганов
Интересно,каким образом она находит время для встречи с любовником?Думаю,что она домохозяйка и встречается с ним,когда муж на работе,а дети учатся в учебных заведениях.И неужели муж ничего не почувствовал,за всё это время.Наверное она отличная актриса,что так хорошо всё скрывает.
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14 час.
Иван Иваныч
Живи как живёшь. Со стороны я вижу, что так живут процентов 20. Проблема создана и эта проблема только ждёт своего часа, а время обязательно подойдёт и жахнет со всей дури. Это закон жизни.
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12 час.
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