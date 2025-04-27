Двойная жизнь. Ложь. Обман...но не могу уйти от мужа!

Светлана Масютенко Сама себе создала проблему...проблемищу! Выбор должна сделать сама. Никто не поможет. Разве что разоблачение двойной жизни...

Иван Ураганов Интересно,каким образом она находит время для встречи с любовником?Думаю,что она домохозяйка и встречается с ним,когда муж на работе,а дети учатся в учебных заведениях.И неужели муж ничего не почувствовал,за всё это время.Наверное она отличная актриса,что так хорошо всё скрывает.