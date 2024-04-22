В Сокольники рвётся гад! В московском метро запускают экскурсии с рассказами про строительство подземки с советских времён до 2024 года

Московская подземка готова не только перевозить сотни тысяч человек ежесуточно. Музей транспорта Москвы запускает новый проект — экскурсию, во время которой можно узнать всё самое интересное о строительстве подземки.
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