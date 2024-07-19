Минфин хочет повысить ставку по «Арктической ипотеке» до 8%

Ставку по «Арктической ипотеке» могут поднять до 8%, такую идею обсуждают в Минфине. Специалисты уверены, что действующая ставка 2% чрезвычайно низка и может негативно сказаться на состоянии рынка недвижимости, сообщили «Известия» со ссылкой на комментарий замминистра финансов России Ивана Чебескова.
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