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Царьград

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РЭЦ увеличил экспорт сладостей на 14%, превысив $2 млрд в 2025

РЭЦ увеличил экспорт сладостей на 14%, превысив $2 млрд в 2025

Россия в 2025 году увеличила экспорт кондитерских товаров на 14%, превысив 2 миллиарда долларов. Глава РЭЦ Вероника Никишина отметила стремительный спрос на российские сладости в Китае, подчеркнув рост доли высокотехнологичной продукции в экспорте.

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