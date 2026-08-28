РЭЦ увеличил экспорт сладостей на 14%, превысив $2 млрд в 2025

Россия в 2025 году увеличила экспорт кондитерских товаров на 14%, превысив 2 миллиарда долларов. Глава РЭЦ Вероника Никишина отметила стремительный спрос на российские сладости в Китае, подчеркнув рост доли высокотехнологичной продукции в экспорте.