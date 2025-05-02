Володин о признании АдГ правоэкстремистской: страны ЕС становятся тоталитарными

Европейские страны становятся "тоталитарными режимами", подавляя оппозицию и популярных политиков. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, комментируя решение ФРГ признать партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской.
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