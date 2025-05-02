Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    А пусть он вернулся в Россию?Чубайс попросил с...
  • Evgeni Velesik
    Как на отдых люди поедут? То нефть, а тут ещё беспилотники и ракеты! Как они уже надоели эти хохлы!Минобороны: за но...
  • Evgeni Velesik
    У нас где-нибудь остались места, где "мошенники" не влезли? Где же наша Кибербезопасность? может нам стоит отключить ...МВД: мошенники ст...

Володин о признании АдГ правоэкстремистской: страны ЕС становятся тоталитарными

Володин о признании АдГ правоэкстремистской: страны ЕС становятся тоталитарными

Европейские страны становятся "тоталитарными режимами", подавляя оппозицию и популярных политиков. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, комментируя решение ФРГ признать партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх