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В Алтайском крае Росгвардия приняла участие в операции «Граница дружбы – 2022»

В Алтайском крае Росгвардия приняла участие в операции «Граница дружбы – 2022»

В Управлении Росгвардии по Алтайскому краю подвели итоги операции «Граница дружбы – 2022», которая проводилась по инициативе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю на российско-казахстанском участке границы.

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