В Канаде запланирована переносная АЭС на 50 МВт для энергоснабжения 40 000 домов

Проект Prodigy Clean Energy в Нью-Брансуике должен показать, как такие станции можно развёртывать в удалённых и арктических регионах без постоянной инфраструктуры на площадке Компания Prodigy Clean Energy совместно с общинами Pabineau First Nation и Eel River Bar First Nation предложила проект переносной атомной электростанции мощностью 50 МВт в Бельдюне, провинции Нью-Брансуик.