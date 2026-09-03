В Канаде запланирована переносная АЭС на 50 МВт для энергоснабжения 40 000 домов

Проект Prodigy Clean Energy в Нью-Брансуике должен показать, как такие станции можно развёртывать в удалённых и арктических регионах без постоянной инфраструктуры на площадке Компания Prodigy Clean Energy совместно с общинами Pabineau First Nation и Eel River Bar First Nation предложила проект переносной атомной электростанции мощностью 50 МВт в Бельдюне, провинции Нью-Брансуик.
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