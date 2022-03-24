Все ясно! Чонгук и Ви заказали парные кольца с месяцами рождения друг друга: «На этот раз все будет официально»

Чонгук (Jungkook) и Ви (V) недавно разочаровали своих слушателей, когда на концерте так и не смогли разыграть сценку с кольцом (напомним, Тэ попытался надеть селебу кольцо на палец, но тот случайно потерял его в процессе примерки и так и не дал АРМИ насладиться моментом их «бракосочетания» в прямом эфире).