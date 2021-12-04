В Твери сотрудники Госавтоинспекции провели для дошкольников детского сада мероприятие «Я маленький участник дорожного движения»

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Твери провела для ребят из детского сада № 129 мероприятие «Я маленький участник дорожного движения», в ходе которого рассказала как правильно ориентироваться в условиях дорожно-транспортной среды, выбирать безопасные маршруты и какие дорожные ловушки могут поджидать на проезжей части.
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