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Иначе разрушат здоровье: есть лишь 7 ситуаций, когда женщине нужны «ежедневки»

Иначе разрушат здоровье: есть лишь 7 ситуаций, когда женщине нужны «ежедневки»

Если вы пользуетесь «ежедневками», то наверняка задумывались о том, насколько они вредны. Или, может, все же безопасны? Как правильно выбирать прокладки на каждый день и на что обращать внимание, объясняет гинеколог.

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