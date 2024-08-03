🇲🇩🇷🇺 Очередной шпионский скандал в Молдавии Суд Кишинева арестовал депутата и руководителя Юридического отдела парламента Иона Крянгэ по подозрению в госизмене и «заговоре против Молдовы».
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🇲🇩🇷🇺 Очередной шпионский скандал в Молдавии Суд Кишинева арестовал депутата и руководителя Юридического отдела парламента Иона Крянгэ по подозрению в госизмене и «заговоре против Молдовы».
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