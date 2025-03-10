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Избранный премьер Карни: Канада никогда не станет частью США

Избранный премьер Карни: Канада никогда не станет частью США

Global Look Press/Ilya Galakhov Избранный премьер-министр Канады Марк Карни, который стал новым лидером Либеральной партии вместо Джастина Трюдо, выступая перед однопартийцами, заявил, что его страна никогда не станет частью США.

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