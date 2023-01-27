Губернатор Кузбасса пообщался в прямом эфире в соцсетях с жителями области

О стратегии развития Кузбасса губернатор рассказал сегодня и в прямом эфире в социальных сетях. Людей интересовало – когда запустят объездную дорогу Кемерова, готовность к играм «Дети Азии», уборка снега в городах, освещение в Анжеро-Судженске.