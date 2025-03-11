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  • mihail
    Это - обыкновенные, украинские нацисты. Знакомьтесь.Бешеные псы боеви...
  • Валентин Симоньянц
    Этих в плен не брать, если они даже поднимут не только руки, но и ноги. Все, при попытке к бегству и нападению на наш...Бешеные псы боеви...
  • александр крот
    Опять нам это дерьмо за заподом убирать..только орешникБешеные псы боеви...

Подкладывал подушку, носил с собой запасные пуговицы и английскую королеву заставил ненароком нарушить этикет: удивительные факты их жизни Юрия Гагарина

Подкладывал подушку, носил с собой запасные пуговицы и английскую королеву заставил ненароком нарушить этикет: удивительные факты их жизни Юрия Гагарина

Подкладывал подушку, носил с собой запасные пуговицы и английскую королеву заставил ненароком нарушить этикет: удивительные факты их жизни Юрия Гагарина Ольга БезродняяЮрий Гагарин стал символом человеческой отваги и стремления к исследованию космоса.

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