Подкладывал подушку, носил с собой запасные пуговицы и английскую королеву заставил ненароком нарушить этикет: удивительные факты их жизни Юрия Гагарина Ольга БезродняяЮрий Гагарин стал символом человеческой отваги и стремления к исследованию космоса.
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