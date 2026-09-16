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Никита Михалков анонсировал свой новый фильм под названием «Русский овощ»

Никита Михалков анонсировал свой новый фильм под названием «Русский овощ»

Никита Михалков начал работу над сценарием нового фильма с рабочим названием «Русский овощ». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление режиссера на сборе труппы театра.

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