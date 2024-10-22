Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Кто кого заборет в Америке?

А  давайте  ровно   за  две  недели      до   выборов  в  Пендоссии  о  них    и  поговорим,  а  то, я  смотрю,   очень  многие    ими  интересуются,  графики  там  разные  и  результаты опросов  выкладывают;  гадают, кто   кого  заборет -  Камбала Хариус Камала Харрис Данилу  Козырева Дональда Трампа, или  наоборот.

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