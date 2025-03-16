Politico: в США запретили высылку мигрантов самолетами по закону 1798 года

Суд в Соединённых Штатах Америки постановил остановить депортацию мигрантов на самолётах в соответствии с законом, принятым в XVIII веке, сообщает издание Politico со ссылкой на слова судьи Джеймса Боасберга из округа Колумбия.
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