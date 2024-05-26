Исследование показало, что переход на более здоровую диету может продлить вашу жизнь на десять лет

Международная группа специалистов общественного здравоохранения, специалистов в области сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, а также диетологов обнаружила, что переход от типичной западной диеты к более здоровому режиму может продлить жизнь среднестатистическому человеку среднего возраста на 10 лет.
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