Исследование показало, что переход на более здоровую диету может продлить вашу жизнь на десять лет

Международная группа специалистов общественного здравоохранения, специалистов в области сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, а также диетологов обнаружила, что переход от типичной западной диеты к более здоровому режиму может продлить жизнь среднестатистическому человеку среднего возраста на 10 лет.