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Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 10 марта 2024 года, запреты дня

Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 10 марта 2024 года, запреты дня

Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 10 марта 2024 года, запреты дня Марина ОнегинаДля православных христиан каждый день имеет важное духовное значение, каждая дата связана с определенным религиозным событием.

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