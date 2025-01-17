FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 848 подписчиков

Расправившийся с киллером Михаила Круга осужденный пожизненно лидер ОПГ женился в колонии

Расправившийся с киллером Михаила Круга осужденный пожизненно лидер ОПГ женился в колонии

Shot: Осужденный пожизненно лидер ОПГ «Тверские волки» Осипов женился в колонии Расправившийся с киллером Михаила Круга осужденный пожизненно последний лидер организованной преступной группировки (ОПГ) «Тверские волки» 47-летний Александр Осипов, известный по кличке Младший волк, женился в колонии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх