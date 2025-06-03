Экс-советник Трампа: атака на российскую авиацию может привести к третьей мировой войне

МОСКВА, 3 июня, ФедералПресс. Экс-советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон предупредил о возможных последствиях недавней атаки на российскую стратегическую авиацию, заявив, что это может привести к третьей мировой войне.
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