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Русский Днепропетровск

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Народ бежит от «ледникового периода» Зеленского — но тот уже закусил удила

Народ бежит от «ледникового периода» Зеленского — но тот уже закусил удила

Владимир Сергеев, Олег Фаличев 4 октября 2026 г., 16:59   Запад вбивает последний гвоздь в крышку гроба экономики Украины Еще в середине сентября в соцсети ….

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