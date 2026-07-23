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Около 30 операций по удалению катаракты провели в больнице в Дедовске с июня

Около 30 операций по удалению катаракты провели в больнице в Дедовске с июня

В офтальмологическом отделении Истринской клинической больницы пациенты получили доступ к современным методам лечения заболеваний глаз благодаря оснащению операционной высокотехнологичным оборудованием для микрохирургии.

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