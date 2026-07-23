Около 30 операций по удалению катаракты провели в больнице в Дедовске с июня

В офтальмологическом отделении Истринской клинической больницы пациенты получили доступ к современным методам лечения заболеваний глаз благодаря оснащению операционной высокотехнологичным оборудованием для микрохирургии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии