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США заключили контракт на производство поставляемых Украине БТР Stryker

США и американская оборонно-промышленная компания General Dynamics заключили контракт на производство поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ) БТР Stryker объемом почти 66 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

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