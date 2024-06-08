США заключили контракт на производство поставляемых Украине БТР Stryker

США и американская оборонно-промышленная компания General Dynamics заключили контракт на производство поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ) БТР Stryker объемом почти 66 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии