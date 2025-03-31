Мотоциклист пострадал в аварии с легковушкой в Рязани

ДТП произошло в 19:40 на 509-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 50-летний житель Рязанского района на Haval решил не предоставлять преимущество в движении мотоциклу Honda под управлением 34-летнего рязанца и спровоцировал столкновение.