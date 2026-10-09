В Заларинском районе суд обязал гражданина убрать порубочные остатки на лесном участке, где он заготавливал древесину

Заларинский районный суд рассмотрел иск лесничества к местному жителю. Мужчина заготовил дрова по договору, но не очистил лесной участок от порубочных остатков.
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