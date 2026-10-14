Добровольцы преобразили мастерские в ДНР, передав школе современное оборудование. Проект «Добровольческий десант» стартовал летом 2024 года при поддержке Правительства Свердловской области, оказывая помощь жителям и военнослужащим в регионе.
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